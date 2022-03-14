Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине погибли 90 детей. Более 100 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Только вчера в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены.

Повреждены из-за обстрелов и авиаударов 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных заведений. В Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21, в столице – 24.

