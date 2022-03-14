Военнослужащие вооруженных сил России, которые воевали в Украине и выжили, массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зоны боевых действий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информагентство Guildhall.

«В распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации. Выжившие в Украине военнослужащие ВС РФ массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зоны боевых действий», — говорится в сообщении.

Редакция издания получила соответствующие рапорты военнослужащих 41 А ЦВО, которые в полном составе прибыли в Украину. Среди причин отказа солдаты указывают нежелание использоваться как «пушечное мясо», неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием и тому подобное.

Так, сержант Мирапов Сапар Мерданович в рапорте командиру воинской части № 61899 указывает: «(…) этим докладываю, что считаю невозможным свое повторное отбытие по причине плохой организации, отсутствия связи, технического обеспечения. Приехал, не понимая, зачем я там нужен, без объяснения задания. Я не хочу быть пушечным мясом», — заявил в рапорте сержант Мирапов.

В свою очередь командир 2-го отделения 3-го взвода мотострелковой роты младший сержант Пугачев Александр Алексеевич сообщает командиру 3-го мотострелкового батальона, что «(…) отказывается повторно участвовать в боевых действиях в Украине по причине отсутствия материально-технического обеспечения, отсутствия координации действий, отсутствия какой-либо связи в подразделении и с командованием».

Командир 2-го мотострелкового взвода 9-й мотострелковой роты лейтенант Егоров указывает, что «(…) с самого начала мы столкнулись с обманом и сокрытием подлинных целей и стоящих перед нами задач. Под разными и никому непонятными «учениями» и «учебно-боевыми заданиями» имелись в виду совсем другие мероприятия (…). Переходя границу Украины, мы полностью дискредитировали себя в глазах как мирового, так и славянского сообщества. С этого момента наши действия носили оккупационный характер, что явно выражалось в действиях мирного населения (…)», — написал лейтенант Егоров.