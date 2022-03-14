Спикер управления ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага требует от советника главы МВД Антона Геращенко прекратить способствовать корректировке огня российских оккупантов.

По ее словам, Геращенко постами в сети сдает россиянам точки обстрела, точки работы украинской ПВО:

«Уважаемые друзья, это Киев, снова обстрел, снова пятиэтажка, снова есть погибшие, но сейчас мое обращение к Антону Геращенко, позиционируемому как помощник или советник министра МВД. Вы в третий раз сегодня сдаете русским оккупантам точки, которые они недообстреливали, в третий раз называете точный адрес, куда попадают вражеские снаряды. Хватит!».