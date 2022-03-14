Бойцы отряда спецназначения «Азов» продолжают бороться за Мариуполь, несмотря на то, что город находится в осаде.

У себя в Telegram они сообщили, что за сутки уничтожили в Мариуполе 1 российский «Тайфун», 4 БТРа, 2 ББМ «Рысь», а также много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.

14 марта стало известно, что оккупанты перестали блокировать работу «зеленого коридора» для Мариуполя. Выехать из города уже смогли десятки авто.

На допрос СБУ попал российский оккупант, который предал Украину в 2014 году, а сейчас должен был убивать своих родственников.