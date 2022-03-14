Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире «24 канала» заявил о том, что следующие 2-3 недели будут решающими для Украины.

Он отметил, что оккупанты будут делать все возможное для того, чтобы взять Мариуполь. А затем они могут перебраться на Восток Украины, чтобы захватить нашу восточную группировку.

«Наша главная задача – остановить это движение, не дать возможности им это сделать и принуждать их к тяжелой навязчивой наземной борьбе, где они проигрывают», – сказал Денисенко.

Также он добавил, что для Украины сейчас очень важно получить помощь от международных партнеров по ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=l9-zXpa1oB4&t=1s