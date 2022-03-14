Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры между российской и украинской делегациями поставили на паузу до завтра.

Об этом он написал в Twitter.

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются…», — добавил Подоляк.

Ранее он отмечал, что переговоры проходят сложно:

«Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что мы имеем очень разные политические системы. Украина — это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия — это ультимативное подавление собственного общества».

Среди обсуждаемых вопросов — мир, прекращение огня, немедленный отвод всех войск и гарантии безопасности.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022