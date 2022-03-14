В период военного положения в Украине инсулин для пациентов будут отпускать бесплатно.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Денежные средства за производство инсулина полностью компенсируют из госбюджета.

«Ввиду сложных обстоятельств, в которых оказались многие наши граждане в связи с военной агрессией Российской Федерации, 12 марта правительство внесло изменения в постановление КМУ № 854 «Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения», — говорится в сообщении.

Согласно изменениям, на период действия военного положения:

субъектам хозяйствования по договорам о реимбурсации осуществляется полное возмещение стоимости (реимбурсации) препаратов инсулина из госбюджета;

доплата с пациентов — не взимается, положения относительно частичного возмещения стоимости препаратов инсулина, расчета суммы доплаты за препараты инсулина, уплачиваемые пациентами аптечному учреждению, — не применяются;

размер реимбурсации первичной упаковки торгового названия препарата инсулина определяется на уровне розничной цены первичной упаковки торгового названия препарата инсулина для всех категорий пациентов, предусмотренных Порядком, и типов и форм выпуска таких препаратов.

Для того чтобы получить инсулин бесплатно нужно:

найти в таблице вкладку с адресами аптек своего города и определить ближайшее заведение;

непосредственно в аптеке нужно предоставить электронный или бумажный рецепт.

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