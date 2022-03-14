В США заявили, что не позволят каким-либо странам помогать России компенсировать ее экономические расходы от ситуации вокруг Украины и введенных в связи с этим санкций Запада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса. По его словам, тот, кто попытается помочь России, столкнется с последствиями. Поэтому в Госдепартаменте хотят убедиться, что никто не выручит россиян. "Мы в наших контактах очень четко донесли до Пекина, что не позволим каким-либо странам компенсировать России ее потери", — сказал Прайс во время регулярного брифинга. Дипломат сообщил, что в ходе консультаций, состоявшихся в Риме с китайской стороной, делегация США "предостерегла Пекин" о последствиях возможной поддержки российской военной операции в Украине для двусторонних отношений. Ранее мы сообщали, что Госдеп США заявил, что Россия намеренно распространяет ложь о создании биологического оружия в Украине. Также мы писали, что США вводят санкции против жены и детей Дмитрия Пескова. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!