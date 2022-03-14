В Украине с 15 марта во всех регионах Украины снова заработает миграционная служба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Дениса Монастырского в эфире UA вместе. В Украине возобновят работу отделения миграционной службы в большинстве регионов страны. Принимаются заявки на оформление загранпаспортов. "С завтрашнего дня во всех регионах Украины заработает миграционная служба. Какая будет принимать заявки на оформление загранпаспортов, продление их срока, а также приняли решение правительства о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу. Эти услуги будут возобновлены ", – сообщил Монастырский. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине! Напомним, ранее мы писали о том, что в МВД сообщили, что кадыровцы планировали захватить детский дом. А также рассказывали о том, что НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличных денег в иностранной валюте. Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.