Секретарю городского совета Херсона Галине Луговой сожгли дом.

Об этом пишет Суспільне.

«Я осталась без дома. Думаю, я в списке на физическое уничтожение», — прокомментировала она.

Известно, что дом Луговой находился в пригороде Херсона в Антоновке. Сама она с семьей заранее его покинула. За ним присматривали соседи.

«Соседи вышли и видели, как два человека уже бежали от дома. Эти люди бросили что-то в окно, какое-то взрывчатое вещество. Вся жизнь положена в этот дом, я его строила своими руками с мужем. Это специально было», — добавила она.

Напомним, оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они хотят провести «референдум» о создании «Херсонской народной республики».

Российские оккупанты продолжают террор в Мелитополе. На этот раз похитили председателя районного совета Прийму Сергея Николаевича.