Анджелина Джоли показала всему миру фото погибшей в роддоме Мариуполя девушки, умершей через несколько дней вместе с нерожденным ребенком. Голливудская звезда разместила в Instagram-stories очень красноречивый пост о трагедии. Своим постом Джоли поддержала украинцев в их борьбе с путинской армией. О смерти девушки из одного из фото после бомбардировки роддома рассказала Ася Долина, журналист Голоса Америки. "Первая беременная девушка по видео/фоторепортажам с места бомбардировки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил", — написала она в Facebook. Напомним, что при атаке на роддом и детскую больницу в Мариуполе 9 марта погибли три человека, в том числе ребенок. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!