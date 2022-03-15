Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился подробностями беседы с немецким канцлером Олафом Шольцем. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter президента. Эрдоган и Шольц обсудили развитие событий в войне России против Украины, а также двусторонние отношения между Турцией и Германией. Стороны заявили общие взгляды и опасения. "Принимая необходимые меры по европейской безопасности, мы согласились, что дипломатические усилия по разрешению конфликта должны быть ускорены. Со своей стороны, мы помогли добиться значительного прогресса в сближении сторон и налаживании диалога. Даже встреча министров иностранных дел России и Украины в Анталии после наших усилий. является важным успехом на дипломатическом уровне», – заявил турецкий президент. К слову, глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил Анкару за миротворческие усилия. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.