Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что доставить гуманитарный груз в Мариуполь не удается.

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

«Остается огромная проблема с Мариуполем. Наш гуманитарный конвой не может попасть из Бердянска в Мариуполь. И те 84 км, которые мы не можем уже четвертые сутки преодолеть, остаются все же перед нами», — сказала она.

Верещук также добавила, что не удается провести и эвакуацию всех желающих из Киевской области:

«Не удалось. Иванков и это направление, невозможно сейчас это сделать. Люди очень просят. Мы это знаем. Мы требуем открыть там коридоры. Сегодня Броварское направление тоже плохо работает. В какой-то степени где-то понемногу, по 10-20 автобусов удается».