Украинский народ и бизнес объединились и делают все возможное для победы в войне. Менеджмент компании "Метинвест" также остается в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Юрия Рыженкова в интервью CNN. "Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить. И остаемся в Киеве, вместе с нашим президентом, властью и нашими военными, чтобы противостоять врагу бок о бок", — заявил он. По словам Рыженкова, компания и Фонд Рината Ахметова сосредоточились на гуманитарной помощи. "Как и все украинцы, мы верим в то, что мы сможем это остановить (войну, — ред.). И компания, акционеры, объединились, чтобы пройти каждый шаг вместе и сделать все возможное, чтобы предотвратить плохой сценарий. На этот время мы сфокусированы на гуманитарной помощи, мы создали логистическую сеть совместно с Фондом Рината Ахметова, мы создали хаб в Польше, где аккумулируем всю необходимую гуманитарную помощь. После мы доставляем ее в Запорожье, где она сортируется и доставляется людям", — рассказал он в эфире CNN. Также, по его словам, группа "Метинвест" доставила уже 80 тонн помощи и не собирается останавливаться на достигнутом. А параллельно компания помогает армии и территориальной обороне Украины. "Мы делаем противотанковые ежи и доставляем железобетонные блоки, чтобы создавать оборонные пункты, покупаем бронежилеты, каски и аптечки, чтобы улучшить защиту территориальной обороны" – подчеркнул Рыженков. Как известно, компания Метинвест выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для украинской терробороны. На эти деньги закупят каски, бронежилеты и аптечки для украинских бойцов. Первая партия из около 3 тысяч бронежилетов и 500 аптечек уже уезжает в Украину.