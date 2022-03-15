Китай якобы выразил готовность оказать России помощь в войне с Украиной. Вчера американские СМИ рассказали о соответствующей просьбе РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В понедельник США сообщили союзникам по НАТО и нескольким азиатским странам о том, что Китай выразил готовность оказать военную и экономическую помощь России для поддержки военных действий в Украине. Такие данные сообщил американский чиновник на условиях анонимности. В сообщении, которое было отправлено по дипломатическим каналам и передано лично сотрудникам разведки, отмечалось также, что Китай, как ожидается, откажется от планов помощи России. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине! Напомним, ранее мы сообщали о том, что Россия пригласила у Китая военную и экономическую помощь. Также мы писали о том, что в Китае опровергли информацию о том, что Россия к ним обращалась за помощью. Все оперативные новости о событиях в Украине читайте в онлайн-трансляции.