Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом заявил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. На самом деле давно уже нет такого депутата Кивы, есть контуженый предатель Кива. Сейчас он трусливо прячется где-то в Испании. Но ничего мы после победы его найдем и будем судить по всей строгости закона. Можешь уже сушить сухари», — написал Гончаренко.

Гончаренко также сообщил, что из фракции «ОПЗЖ» вышли несколько нардепов, в частности Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар.

Накануне Илья Кива подчеркнул, что Украина должна стать частью единого государства с Российской Федерацией.