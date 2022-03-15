Международный суд в Гааге готов принять решение по делу Украины против России. Решение ожидается уже 16 марта в 17:00 по Киеву. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Международного суда. Открытое заседание начнется в 17:00 по киевскому времени во Дворце мира в Гааге . Следует добавить, что Украина подала официальную жалобу в Международный суд ООН в Гааге 27 марта. Фото: Международный суд в Гааге вынесет решение о войне в Украине 16 марта (https://twitter.com/CIJ_ICJ) Напомним, РБК-Украина писала о том, что, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, президента Российской Федерации Владимира Путина могут судить в Международном уголовном суде в Гааге. Также издание писало требования Украины к России в Международном Суде ООН в Гааге. Война России против Украины длится девятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.