Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской облгосадминистрации. Им стал экс-командующий ООС Александр Павлюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время видеообращения. "Оккупанты надеются, что контроль над Киевом даст им контроль над Украиной. Это абсурд. Чтобы дополнительно усилить оборону столицы и Киевской области, я назначил главой областной военной администрации Александра Павлюка", — сказал Зеленский. Президент уточнил, что уволен глава киевской ОГА Алексей Кулеба будет помогать военному руководству. Напомним, в Украине 20 день идет война против РФ. Подробности о ситуации в стране читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.