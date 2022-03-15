Соединенные Штаты Америки призвали Китай осудить войну на территории Украины. Требуют отказа от поддержки России. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. "Мы призываем Китай четко осудить это вторжение и не поддерживать Россию. Мы тщательно наблюдаем любые признаки поддержки России со стороны Китая",- заявил Столтенберг. Напомним, РБК-Украина также писала о том, что в США озабочены союзом между Россией и Китаем. Только недавно Штаты сообщили союзникам и партнерам о том, что Пекин готов предоставить военную и экономическую помощь Кремлю в войне против Украины. Война России против Украины длится двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.