Президент Владимир Зеленский рассказал, что 5-я статья договора о НАТО не была никогда такой слабой, как сейчас. Он заявил, что это мнение Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского. По словам президента, нужно искать действенные гарантии для безопасности Украины. Также он отметил, что нужно, чтобы гарантии были юридически закреплены и потом не звучали отказы. "Гарантии для нас, для нашего неба. Мы от этого не откажемся. Нам нужны долгосрочные гарантии для нашего государства, для всех украинцев, но конкретные вещи, конкретные гарантии, юридически закрепленные, чтобы никаких сомнений не было, чтобы не звучали отговорки, как звучат сейчас от подписавших Будапешт", — сказал Зеленский. Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал об обстреле Киева. Также мы писали, что Зеленский назначил нового командующего ООС. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!