Обвиняемый в государственной измене и объявленный в розыск бывший нардеп от «Партии регионов» Олег Царев заявляет, что находится в Украине, где проводит «денацификацию».

Об этом он пишет в Telegram.

По его словам, он находится в Бородянке, где раздает гуманитарную помощь. Правда, в кадре (интервью российскому пропагандистскому каналу RT) он стоит на фоне храма в селе Катюжанка Киевской области.

«Мы здесь с первого дня войны. Можно сказать, с первого часа. Оказываем гуманитарную помощь, общаемся с местными жителями. К сожалению, во многих населенных пунктах местные власти бросили жителей», — заявил он.

СМИ напоминают, что за несколько часов до полномасштабного вторжения России в Украину он писал в Telegram «о неизбежности денацификации Украины» и о том, что он «сделает все для этого».

