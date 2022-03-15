Верховная рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год". Документ поддержали 342 народных депутата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. Документ 7167 увеличивает расходы специального фонда Министерству обороны Украины в объеме в объеме 67,565 млрд грн за счет кредитных средств, привлеченных государством от правительства Великобритании. Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и объема госдолга. В будущих бюджетных периодах будет осуществляться обслуживание и погашение привлеченного кредита, объем которого составляет 1,7 млрд. фунтов стерлингов. Законом предусмотрено, что в 2022 году средства государственного дорожного фонда направляются в первую очередь на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, полученным государством или под государственные гарантии, на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования, и могут направляться на другие цели исключительно после выполнение всех долговых обязательств в 2022 году Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.