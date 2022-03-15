Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что ситуация в Европе сейчас более опасна и есть риск случайного попадания ракеты РФ в страны НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг Столтенберга. На вопрос о том, как отреагирует НАТО на то, что российская ракета может попасть на территории стран-союзников, генеральный секретарь Йенс Столтенберг ответил, что есть риск случайностей. Он подчеркнул, что ключевая обязанность НАТО – это защищать всех союзников НАТО и уже усилено присутствие на востоке. "Ключевая обязанность НАТО – это защищать всех союзников НАТО. Чтобы это обеспечить, мы должны учитывать более опасную ситуацию в Европе, причиненную вторжением России в Украину. Мы усилили присутствие на востоке НАТО". Нападение на одного союзника вызовет реакцию всех союзников, и тогда мы будем защищать всю территорию союзников НАТО. Если мы будем видеть активизацию военной активности у границ НАТО, то всегда есть риск случайностей», – сказал Столтенберг. Он добавил, что сейчас проводится мониторинг воздушного пространства, чтобы предотвратить риск таких случайностей. "Поэтому следует предупредить риск таких случайностей. А если это произойдет, нужно сделать все, чтобы не привело к опасным ситуациям. Мы мониторим воздушное пространство и приграничные территории в НАТО и наши командиры делают все возможное, чтобы предотвратить такую случайность, чтобы они не вышли из -под контролем, если такая ситуация произойдет", — пояснил генсек НАТО. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине! Напомним, ранее мы писали о том, что Столтенберг полагает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия. Все оперативные новости о событиях в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.