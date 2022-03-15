Около 20 украинских народных депутатов в настоящее время находятся за границей.

Об этом сообщил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко.

«Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать… Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так… это депутаты, и до этого имевшие свои непатриотические проявления, голосования и так далее», — заявил он в эфире одного из телеканалов.

Он также добавил, что 9 нардепов находятся в командировке в Совете Европы.

По словам первого вице-спикера, как только закон о коллаборантах вступит в силу, Служба безопасности Украины сможет позаботиться в том числе и о нардепах-предателях.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Документами в частности вводится уголовная ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и/или его вооруженными или военизированными формированиями. Она (ответственность) будет предусматривать ограничение доступа к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 15 лет и наложение других соответствующих наказаний для лиц, осуществлявших такое сотрудничество, а также возможность ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых осуществляли такое сотрудничество.

Больше половины украинцев считают, Россия вторглась в Украину, потому что Владимир Путин хочет уничтожить ее народ.