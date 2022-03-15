Недавно Всемирный банк принял решение о выделении Украине 723 млн. долларов. Сегодня же президент кредитно-финансового учреждения Дэвид Малпасс заявил о дополнительных 200 млн. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Всемирного банка Дэвида Малпасса. "Сегодня у нас будет прессрелиз, где указано, что теперь есть 923 млн долларов, которые были предоставлены за последние две недели, включая первую выплату для Украины",- заявил Малпасс. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой поддержки в размере 723 миллиона долларов. Война России против Украины длится девятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.