Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчиталась о боевом столкновении с российскими оккупантами в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Войска РФ пытались прорвать оборону в Донецком направлении. В ходе отражения наступательных действий Вооруженные силы нанесли врагу потери: до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. "Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты", – говорится в сообщении. В течение дня в районе работала украинская авиация и артиллерия. Они нанесли огневого поражения по скоплению вражеской техники и колоннам кафиров. Уничтожены колонна обеспечения с более чем десятком единиц автомобильной техники. "Понеся потери, батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступила. Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальное поражение живой силе и технике российских. резюмировали в группировке. Напомним, что российские кафиры пытаются захватить окрестности Изюма в Харьковской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.