Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего ООС. Им стал генерал-майор Эдуард Москалев. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского. "Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев. Профессиональный и патриотический человек. Указ подписан",- заявил президент. Напомним, также Зеленский назначил экс-командующего ООС Александра Павлюка новым главой Киевской областной администрации. Война России против Украины длится двадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.