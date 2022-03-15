Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночные обстрелы Киева русскими войсками. Он подверг критике действия Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства. "Русские войска атаковали Киев. Атаковали киевлян. Известно о 5 погибших в Киеве. Это в нашей столице. В городе, о котором вы говорили — "мать городов русских", который сделал наши народы историческими, которые вы сегодня бомбили. Просто людей, жилые массивы. Нам таких детей точно не надо, спасибо", — заявил Зеленский. Напомним, сегодня российские кафиры обстреляли три многоэтажных дома в Киеве, кроме того, вражеский снаряд повредил частный дом. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.