Президент Владимир Зеленский прокомментировал нежелание НАТО закрывать небо над Украиной. По его словам, некоторые страны запугали сами себя, рассказывая о возможной третьей мировой войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства. "Некоторые государства Альянсы запугали себя, что они не могут столкнуться с российскими ракетами и самолетами в небе Украины, потому что это приведет к эскалации и третьей мировой", — заявил Зеленский. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существует вероятность падения ракет России на территории стран Альянса. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.