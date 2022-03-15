Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского. По словам президента, они обменялись информацией о совместных шагах Украины и партнерах на фоне российской агрессии. "Обменялись информацией о совместных шагах – наши и наших партнеров – на фоне российской агрессии. Согласовали дальнейшие действия", — написал Зеленский. Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, что если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО. Также мы писали, что Зеленский рассказал о госпитале, в котором в одной палате с нашими бойцами лечат военного из Рязани. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!