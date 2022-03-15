Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, несмотря на политику «открытых дверей» НАТО.

Об этом он заявил в обращении к лидерам стран Объединенных экспедиционных сил.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина сейчас не претендует на активизацию статьи 5 Договора НАТО, и только просит закрыть небо, чтобы сделать невозможными авиаудары России:

«Нужны новые форматы взаимодействия, новая решимость. И если мы не можем войти в открытую дверь, то мы должны сотрудничать с сообществами, которые будут нам помогать и нас защищать, например вашим. И иметь надежные гарантии».

Одновременно с этим секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине необходимо заключить оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. По его мнению, на эту роль подходит Великобританию.

«Куча международных организаций, созданных после Второй мировой, ни на что не влияют, а только выражают обеспокоенность. Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. Пока это Британия», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Верховная Рада Украины продлила военное положение с 26 марта еще на 30 суток в связи с агрессией РФ на территории нашей страны.