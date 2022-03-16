День весеннего равноденствия – особенное время, когда продолжительность светового дня равна ночи. Еще наши предки считали, что в это время весна вступает в свои права и земля просыпается от зимней спячки. Что можно и нельзя делать в это время, важные традиции – читайте ниже в нашем материале Lite. Дата и точное время равноденствия В этом году праздничная дата придет 20 марта в 17:35. Начиная с 21 марта продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться. Считается, что именно с этого момента прекращаются заморозки, и на Землю приходит тепло. Действительно, именно 20-21 марта синоптики обещают потепление. Что нужно сделать 21 марта Так как это время связано с обновлением природы, в свою жизнь тоже нужно уронить что-то новое. К примеру: сделать уборку в доме, выбросить все ненужное и старое; написать список дел и новых целей; загадать желание и записать его на листе бумаги, а затем спрятать; проститься с отрицательными мыслями и помириться с теми, с кем в ссоре. Желательно принять душ, мысленно смывая с себя все плохое и отрицательное, чтобы встретить новый жизненный цикл очищенными. Что нельзя делать Ругаться, злиться, злословить. Постарайтесь, как бы ни было тяжело, внести положительные мысли в жизнь. Исключите какие-либо образы в этот день, а с окружающими общайтесь дружелюбно и положительно. Нельзя спорить с манипуляторами, ссориться или проводить этот день в апатии и депрессии. Считается, что все загаданные желания в этот день сбываются, а сны – вещие. Приметы в День весеннего равноденствия Наши предки в этот день следили за облаками. Если птицы прилетели в День весеннего равноденствия, хороший урожай пшеницы. Ранее сообщалось, когда в Украине нужно перевести часы на летнее время. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!