Обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко решил собрать 2 млн. фунтов благотворительной помощи для пострадавших от военного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на JustGiving. Шевченко заявил желание помочь всем, кто в этом нуждается. В общей сложности экс-тренер футбольной сборной поставил две цели. "Первая – собрать средства и помочь детям, женщинам, пожилым людям, которые убегают от войны. Ситуация трагическая, во многих городах нет пищи, воды, лекарств. Вторая цель – дать почувствовать украинскому народу нашу близость. Мы защищаем нашу свободу, наш дом" , – заявил легендарный форвард. Отметим, что Андрей Шевченко по завершении игровой карьеры осел с семьей в Лондоне. Там он развернул активную деятельность по информированию мира о преступлениях РФ в Украине и готов принять беженцев даже в собственном доме. Международная шахматная федерация запретила сборным России и Беларуси участие в соревнованиях под своей эгидой. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.