Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. В ходе переговоров Салливан заявил, что если Россия серьезно относится к дипломатии, она должна прекратить обстрел украинских городов и поселков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Также в ходе переговоров Салливан снова заявил о жестком и ясном неприятии Соединенными Штатами неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину. В частности, он четко изложил США продолжать навязывать расходы России, поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплять восточный фланг НАТО в постоянной полной координации с союзниками и партнерами. Салливан также предупредил Патрушева о последствиях и последствиях какого-либо возможного решения России применить химическое или биологическое оружие в Украине. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.