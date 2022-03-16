По состоянию на утро 16 марта Украина не может открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из горячих точек. Красный Крест не ответил на украинские предложения.

Об этом сообщает вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

«Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Международный комитет Красного Креста, об открытии гуманитарных коридоров сегодня. Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров сегодня для Изюма и Мариуполя. В таких условиях мы не можем безопасно вывозить людей», — отметила она.