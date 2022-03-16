Присоединение украинской энергосистемы к единой энергосети стран Европейского союза окончательно избавило Украину от зависимости от поставок тока из страны-агрессора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook. "Исторический день! Пока Украина идет в ЕС, наша энергетическая система уже там. Украина не только досрочно сделала ключевой шаг к энергонезависимости от мегаватт агрессора, но и получила свою энергетическую "подушку безопасности" — подстаховку на случай перебоев в украинской энергосистеме", — сообщили в компании. В ДТЭК уточнили, что в 12:13 Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с энергосистемой Венгрии по линии Бурштынской ТЭС. На очереди – Словакия и Румыния. "Это командная работа и заслуга всех участников рынка: Минэнерго, НЭК "Укрэнерго", производителей электроэнергии, наших европейских партнеров. Свой вклад сделала и тепловая генерация, в частности, и ТЭС "ДТЭК Энерго". Даже в условиях войны энергетики в полном объеме и без сбоев подготовились и выполнили все свои технические обязательства", — отметили в компании. Были также разработаны и интегрированы все необходимые технические регламенты, на энергоблоках теплоэлектростанций выполнена реконструкция систем автоматического регулирования частоты и мощности, что обеспечит поддержание частоты тока в соответствии со стандартами ENTSO-E. Как известно, 16 января ОЭС Украины присоединилась к единой энергосистеме ЕС – ENTSO-E.