Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины – это переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью PBS. "Объективно, единственная опция, которая остановит войну – это прямые переговоры между двумя президентами. И именно над этим мы работаем в ходе мирных переговоров. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты", – заявил он. По словам Подоляка, подписание Соглашения может состояться достаточно скоро. "Это единственный способ завершить войну", — подчеркнул он Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.