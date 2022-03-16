Член делегации Украины, советник главы ОПУ Михаил Подоляк раскрыл новые подробности переговоров с Российской Федерацией.

Напомним, сегодня член российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украина на переговорах предлагает «австрийский» или «шведский» вариант нейтрального демилитаризованного государства.

Подоляк в ответ говорит, что Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически.

«Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской модели нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только украинской и только с юридически выверенными гарантиями безопасности. И никаких других моделей или вариантов.

Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действующие, а не протокольные или будапештские. А значит, подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия.

И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии, что небо обязательно будет закрыто.

Добавлю, что Украина никогда не была милитаристским государством, которое нападало или планировало напасть на соседей. В отличие от этих соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности», — отмечает он в Telegram.

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали элиту Росгвардии — семь «краповых беретов».

Украинская авиация уничтожила военные вертолеты российских оккупантов, которые дислоцировались во временно захваченном аэропорту под Херсоном.