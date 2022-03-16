Утром 16 марта россияне нанесли несколько ударов ракетами по Виннице — повреждения получила телевышка.

Об этом сообщает Госспецсвязи.

Взрывы прогремели на рассвете. Сразу после этого по техническим причинам временно была приостановлена ​​трансляция эфирного вещания телевизионных и радиоканалов в Виннице и окружающих общинах.

Напомним, получить доступ к украинскому вещанию бесплатно можно несколькими способами:

Спутник. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к ним бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к ним бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна. Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).

Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно). ОТТ-сервисы. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы. «Дія» — в разделе Услуги. Для этого необходимо обновить приложение.

Кроме того, слушать украинское радиовещание можно через интернет-радио: radioplayer.ua и в приложении «Дія».

Напомним, Вооруженные силы Украины ликвидировали элиту Росгвардии — семь «краповых беретов».

Украинская авиация уничтожила военные вертолеты российских оккупантов, которые дислоцировались во временно захваченном аэропорту под Херсоном.