Российские военные похитили мэра оккупированного Скадовска Александра Яковлева, а также его заместителя Юрия Палюха.

Об этом сообщает активист Артем Костюченко.

По его словам, похищение произошло в районе 11 часов.

Жители Скадовска уже отреагировали на это митингом. Люди скандируют «Русский солдат – фашист и оккупант», «Верните нашего мэра!», «Мэра!», «Мы его выбрали – это наш мэр».

Напомним, оккупанты уже похитили:

городского главу Мелитополя Ивана Федорова (предательница — депутат от «Оппозиционного блока» Галина Данильченко заявила, что создает комитет народных избранников, который будет руководить Мелитополем).

мэра Днепрорудного (Запорожская область) — Евгения Матвеева.

депутата Запорожского облсовета Лейлу Ибрагимову (уже отпустили).

активистку Ольгу Гайсумову.

главу районного совета Мелитополя Сергея Прийму.