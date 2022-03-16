Украинская авиация уничтожила военные вертолеты российских оккупантов, которые дислоцировались во временно захваченном аэропорту под Херсоном.

Соответствующие снимки опубликовали в Facebook Командования Воздушных сил.

Издание CNN отмечает, что это спутниковые снимки Planet Labs, которые демонстрируют то, что украинским воздушным силам удалось сжечь по меньшей мере 3 вражеских вертолета. Также сообщается, что операция была проведена 15 марта. Кроме вертолетов, сгорели также вражеские военные машины, которые базировались в аэропорту.

Система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары по всему миру, подтвердила удачный удар украинских ВВС.