На переговорах России и Украины стороны добились значительного прогресса по предварительному мирному плану. На сегодняшний день он включает в себя 15 пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times. Издание со ссылкой на трех участников переговоров пишет, что мирный план включает прекращение огня и вывод российских войск, если Украина объявит о нейтралитете и пойдет на сокращение своих вооруженных сил. По данным FT, мирный план оговаривается с понедельника. Согласно ему, Киев должен отказаться от амбиций по вступлению в НАТО и не размещать иностранные военные базы. В обмен на это украинская сторона получит гарантию безопасности от США, Великобритании и Турции. В то же время, издание отмечает, что приемлемость западных гарантий для Москвы может стать препятствием для заключения мирного соглашения. Как и статус оккупированных в 2014 году Крыма и Донбасса. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Financial Times, что мирное соглашение в любом случае будет включать вывод российских войск из территорий, занятых с начала вторжения 24 февраля 2022 года. Напомним, ранее Подоляк заявил, что на переговорах Украина требует гарантии безопасности и России. Но добиться этого можно только при встрече лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.