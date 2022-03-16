Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил об активизации случаев интернет-мошенничества под предлогом призывов к помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центр. В частности, такие сообщения имеют некоторые признаки. Важно обратить внимание на: использование неофициальных каналов связи (личные мобильные телефоны, банковские карты); отсутствие ссылки на официальных представителей волонтерских общин/ОГА/Красного креста; слишком конкретные или непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогого медицинского/военного оборудования; акцент на эмоциях вины, жалости, а текст часто выделен большими буквами и восклицательными знаками; слишком очевидны запросы (пища, медикаменты). Также авторы называют суммы уже собранных средств без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ). Кроме того, текст фейкового сообщения с просьбой о помощи может быть написан с помощью переводчика и содержать очевидные ошибки и русизмы. "Проверяйте данные прежде чем прислать средства! Возможно, другие уже обнаружили обман или официальная структура, от имени которой якобы был запрос, сделала опровержение", — говорится в сообщении.

Украинцев предупредили об интернет-мошенничестве (t.me/CenterCounteringDisinformation) Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые под видом волонтерства выманивают средства. Также мы писали, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!