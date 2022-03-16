Вооруженные силы Украины ликвидировали элиту Росгвардии — семь «краповых беретов».

Об этом говорится в материале УНИАН.

В Сети также опубликовали информацию об отдельных убитых врагах со снимка выше. Все солдаты входили в Центр специального назначения (ЦСН) «Витязь» при дивизии имени Дзержинского.

Алексей Блинков (второй справа) — выпускник Новосибирского института войск Росгвардии. Михаил Беляков (предположительно второй слева) — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. В Украине его убили еще 28 февраля.

О седьмом бойце рассказали отдельно. Максим Пустозвонов, выходец из Самарской области, бывший футболист молодежного состава «Крыльев Советов».

Спектр обязанностей «Витязя» довольно широкий — от формирования банд до охраны важных персон.