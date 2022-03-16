16 марта в районе 6 утра в Службу спасения поступило сообщение об обвале в жилом доме в Шевченковском районе.

В МВД сообщают, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал на 12-м и техническом этажах, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

По состоянию на 07:45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей, а также в квартире на верхнем этаже. В девятиэтажном жилом доме горения не наблюдается.

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 37 человек, из них 2 человека травмированы. Работы по поиску пострадавших и разборке конструкций продолжаются.

На месте происшествия работают 35 человек личного состава и 8 единиц техники ГСЧС, в том числе психологи Службы спасения.

В ночь на 15 марта российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Днепре — уничтожена взлетно-посадочная полоса.

Американская разведка заявила, что баллистические ракеты, которые запустила Россия по Украине, содержат приманки, которые обманывают радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

В результате утренних вражеских обстрелов 15 марта по Киеву погибли два человека, один — госпитализирован.