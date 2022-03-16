В Запорожье подготовлены места для приема людей, которым удалось вырваться из заблокированного российскими войсками Мариуполя. В частности, временное убежище предоставляет Центр координации гуманитарной миссии группы "Метинвест". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании. Речь идет о 660 местах для размещения мариупольцев. Здесь их ждут теплая постель, одежда, медикаменты, горячая еда и игрушки для детей. Также компания вместе с местными властями помогает оборудовать 2000 дополнительных мест для временного поселения беженцев. Напомним, в городах присутствия группы "Метинвест" для переселенцев оборудовали уже 5500 мест в санаториях и пансионатах. Волонтеры также собрали тысячи тонн гуманитарной помощи для людей – продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств и одежды.