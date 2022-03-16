ГСЧС предупреждает о возможных провокациях. Враг пытается завладеть форменной одеждой пожарных. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечают в ГСЧС, неизвестные совершают телефонные звонки в подразделения, руководителей частей или представителей прессслужб и представляют родственниками их работников.

"Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций! Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников",- пишет прессслужба. В ГСЧС призывают сообщать о незаконных способах завладеть формой спасателей. Напомним, РБК-Украина писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сотрудничестве с агрессором. Теперь коллаборантам грозит до 15 лет тюрьмы. Война России против Украины длится двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.