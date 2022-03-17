17 марта согласовано девять гуманитарных коридоров.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
Автобусы будут отправлены из Запорожья в Бердянск.
Согласована возможность доставки топлива для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.
2. Бородянка — Дружня — Загальцы — Поташня — Песковка — Мигалки — Белая Криница — Хомовка — Березцы — Радомышль — Поташня — Кочерив — Житомир
Автобусы будут для эвакуации отправлены из Житомира.
3. Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары
Автобусы будут для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для:
Харьковская область: Волчанск
Киевская область: Гостомель, Буча, Семиполки, Марковцы, Афанасьев