17 марта согласовано девять гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

17 марта будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:

1. Мариуполь – Мангуш – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

Автобусы будут отправлены из Запорожья в Бердянск.

Согласована возможность доставки топлива для дозаправки частного транспорта, которым выезжают люди.

2. Бородянка — Дружня — Загальцы — Поташня — Песковка — Мигалки — Белая Криница — Хомовка — Березцы — Радомышль — Поташня — Кочерив — Житомир

Автобусы будут для эвакуации отправлены из Житомира.

3. Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары

Автобусы будут для эвакуации будут отправлены из Броваров.

Будут отправлены гуманитарные грузы (продукты и медикаменты) для:

Харьковская область: Волчанск

Киевская область: Гостомель, Буча, Семиполки, Марковцы, Афанасьев