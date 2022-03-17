Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов поделился подробностями непростой эвакуации граждан из зоны боевых действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сегодня". "Во время эвакуации людей в Киевской области оккупанты обстреливали колонну из танков, двое полицейских погибли. Все спасательные операции в Киевской области происходили под огнем противника", – заявил Небитов. Глава полиции также рассказал о состоянии дел в регионе. По его словам, в Ирпене продолжаются активные боевые действия, а город заполонили вражеские диверсанты. В Буче оккупанты совершают имущественные и насильственные преступления. Ряд сел Броварского района перешел под контроль врага. К слову, Вооруженные силы уничтожили две российские колонны в Днепропетровской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.