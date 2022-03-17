Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы войны в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Haberler. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным", — пишут турецкие СМИ. Пока детали переговоров не объявляются, однако сообщается, что стороны обсуждали вопросы российско-украинской войны. Следует отметить, что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего последний заявил, что Россия не против того, чтобы Анкара была одной из гарантий безопасности Украины. Война России против Украины длится 22-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.